Giorgio Colangeli ospite della Scuola di Recitazione della Calabria

Il 12 Gennaio ricorre l'anniversario della SRC. In questo mese, infatti, la Scuola di Recitazione della Calabria festeggia i suoi primi due anni di attività artistica e didattica. L'ente si prepara a celebrare il suo compleanno con un evento, durante il quale saranno presentate alcune grandi novità.

Questo Compleanno è un traguardo importante per la SRC, reso possibile soprattutto dall'energia positiva di insegnanti, collaboratori e alunni, ma anche da diverse associazioni, presenti sul territorio, che hanno contribuito a portare prestigio alla scuola. Un ringraziamento speciale va fatto all'amministrazione comunale di Cittanova, che ha sostenuto fin dall'inizio l'attività artistica, dando la possibilità di usufruire, per i corsi ordinari, del Polo Solidale per la Legalità "F. Vinci".

Il Direttore Walter Cordopatri ha ufficializzato la data del compleanno, ed altresì la presenza del nuovo coordinatore didattico della SRC, Giorgio Colangeli, importante attore di teatro, cinema e televisione. Durante l'incontro verrà presentata la "Compagnia Teatrale della SRC", unitamente alle attività e ai progetti del nuovo anno.

Un evento imperdibile, che farà conoscere a tutti il magico mondo della Scuola di Recitazione della Calabria; una festa che coinvolgerà tutte le classi di allievi e le loro famiglie, e non solo. L'obbiettivo è quello di festeggiare questa importante realtà presente sul territorio, che forma giovani talenti calabresi, ma è anche capace di organizzare e promuovere attività culturali e artistiche di rilievo.