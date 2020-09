Presentata la lista "Gizzeria che amiamo"

È stata presentata, sabato sera, la lista n.2 "Gizzeria che amiamo" con Francesco Argento sindaco. Nell'incontro pubblico, moderato da Massimo Mercuri, che si e' tenuto nella splendida cornice del centro storico del paese, sono intervenuti l'ex primo cittadino ed attuale consigliere regionale Pietro Raso che ha parlato dei grandi risultati ottenuti per tutto il territorio gizzeroto, attraverso le due legislature che lo ha visto alla guida della macchina comunale, sempre con legalità nell'agire e nel fare, nel rispetto dei principi sanciti dalla costituzione italiana.

A prendere la parola, è stato poi Francesco Argento, candidato sindaco e politico di lungo corso, componente della giunta Raso nelle vesti di vicesindaco ed attuale primo cittadino facente funzione.



"La nostra – ha detto Argento - è stata una programmazione diversa, nuova, ad ampio respiro. Abbiamo ottenuto finanziamenti per milioni di euro; realizzato opere ed altre già programmate e non abbiamo lasciato mai soli i cittadini. Ci siamo schierati sempre dalla parte della legge"

Rigorosamente in ordine alfabetico i candidati della lista n. 2 (Antonio Arcieri, Vittorio Carpino, Bruno Caterina, Concetta Chirillo, Pasqualina Corica, Bruno Falvo, Peppino Falvo, Saverio Maida, Serafino Mastroianni, Roberto Pallone, Alberto Roppa, Giovanni Villella) si sono presentati al numeroso pubblico presente.

Gli aspiranti consiglieri comunali - informano - hanno parlato dei loro intenti ed hanno, anche, spiegato le ragioni della candidatura.

La manifestazione si è svolta, rigorosamente, nel rispetto delle regole anti-Covid