Trovato con 2 kg di sostanza stupefacente a casa, arrestato 40enne nel Catanzarese

I carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 40enne la cui abitazione, in una localita' del comune di Gimigliano, da un po' di tempo aveva insospettito i militari a causa della presenza di diverse persone non del posto. In particolare, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Catanzaro e della Stazione di Gimigliano, con l'ausilio del Nucleo cinofili carabinieri di Vibo Valentia, hanno sottoposto a controllo l'appartamento e altri locali nella disponibilita' di T.G., tra cui anche un magazzino.

Nonostante l'uomo, inizialmente, avesse apparentemente fornito una presunta collaborazione consegnando circa 5 grammi di cocaina e circa 230 grammi di marijuana, lo stato di agitazione dello stesso ha convinto i carabinieri che probabilmente vi erano ulteriori quantitativi nascosti in altri locali. Ed infatti, nel magazzino di famiglia, le operazioni di ricerca hanno portato alla scoperta di altri 1.750 gr. circa di marijuana, suddivisa in piu' buste di varia capienza. Oltre alla sostanza stupefacente, complessivamente circa 2 kg, sono stati sequestrati 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e il taglio della droga e la somma di 1.140 euro in contanti.