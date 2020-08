Catanzaro, Abramo: “Affidati i lavori di adeguamento anticovid degli istituti comprensivi”

"Sono stati affidati i lavori inerenti l'adeguamento alle disposizioni anticovid degli istituti comprensivi cittadini in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico". Ne dà notizia il sindaco Sergio Abramo affermando che "a fronte del finanziamento di 520mila euro riconosciuto dal Ministero per Catanzaro, si è proceduto al sorteggio pubblico, su 49 partecipanti, delle nove ditte incaricate di effettuare gli interventi nei diversi plessi del territorio. Completato questo passaggio, contestualmente si è dato inizio alla consegna dei lavori sulla scorta delle schede tecniche definite dal Comune per la sistemazione di aule e ambienti scolastici, con l'obiettivo di completare tutto l'iter per la riapertura delle strutture. Un risultato che è frutto dell'impegno dell'assessore ai lavori pubblici, Franco Longo, e del dirigente del settore, Guido Bisceglia, insieme ai tecnici incaricati, che hanno predisposto con tempestività tutti gli atti necessari al fine di programmare i lavori recependo le richieste pervenute dai dirigenti scolastici".

Dettagli Creato Lunedì, 31 Agosto 2020 18:52