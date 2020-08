Catanzaro, sopralluogo Commissione ambiente e igiene: “In via Carlo V e via Bellini diserbo non effettuato”

Sopralluogo nella mattinata odierna della commissione Ambiente e igiene in via Carlo V e in via Bellini a seguito di varie segnalazioni da parte di cittadini inerenti le mancate operazioni di diserbo. Ne danno notizia i consiglieri comunali, presenti sul posto: Angotti, Celi, Consolante, Sergio Costanzo, Gallo, Levato, Lostumbo, Rosario Mancuso, Pisano, Praticò, Riccio e Renda. "Si è constatato – affermano - che i lavori di diserbo non sono stati effettuati e, sul punto, sarà interpellato l'ufficio igiene di Palazzo de Nobili. Per via Bellini, in particolare, sono diverse le istanze ricevute da parte dei residenti, avendo appurato, inoltre, che lo scorso 5 agosto la Polizia Locale aveva predisposto apposita segnaletica. Un problema, quello del diserbo, che attanaglia gran parte della città e che necessita di un continuo monitoraggio, nonché di interventi urgenti e improcrastinabili".

