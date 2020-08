Catanzaro, Amendola, Costa e Gallo: “Sul verde pubblico Riccio convochi riunione urgente della commissione ambiente con assessore Cavallaro e Sieco”

"Abbiamo assistito negli scorsi giorni ad un botta e risposta dai toni molto accesi in merito agli interventi sul verde pubblico tra l'assessore all'ambiente Cavallaro e il consigliere comunale Riccio. Senza scendere nel merito dei contenuti, che andrebbe approfondito nelle sedi istituzionali piuttosto che sui giornali, crediamo che se esistono delle criticità in un settore così importante, si rende necessario sedersi tutti insieme allo stesso tavolo per superare gli eventuali errori e programmare interventi risolutivi per il bene della comunità. La bussola che deve orientare l'azione dell'amministrazione comunale è sempre quella dell'interesse pubblico, perciò invitiamo Cavallaro e Riccio ad andare oltre le proprie rispettive posizioni e, nel rispetto dei propri ruoli, collaborare per un obiettivo comune, assicurare un servizio il più possibile efficiente, che è quello che interessa di più ai cittadini. Per tale motivo, chiediamo al consigliere Riccio, nelle sue funzioni di presidente della commissione ambiente, di convocare una riunione urgente sul tema con l'assessore Cavallaro e i responsabili della Sieco, aperta alla partecipazione dei capigruppo di maggioranza. Così facendo, si garantirebbe la più ampia partecipazione e condivisione politica sugli interventi che riguardano il verde pubblico, richiamando tutte le parti interessate alla propria responsabilità sempre con spirito collaborativo e propositivo". Lo affermano i capigruppo Andrea Amendola (Obiettivo Comune), Lorenzo Costa (Officine del Sud) e Roberta Gallo (Forza Italia).

Dettagli Creato Lunedì, 31 Agosto 2020 14:19