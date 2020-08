Il Direttivo di Lamezia Shopping critica la realizzazione del "Calabria Fest"

"Essendo Lamezia Shopping un'associazione promotrice anche di eventi promozionali e ludici, che ha come scopo tener vivo il commercio della nostra città, interveniamo a difesa delle attività commerciali operanti su corso Numistrano, penalizzate in questi 6 giorni dalla manifestazione Calabria Fest.

Riteniamo sia opportuno, che eventi di questa portata, che trasversalmente interessano diverse attività commerciali, vengano condivisi in via preventiva con l'associazione dei commercianti affinché unendo le sinergie e scambiandosi consigli si possa contribuire ad una migliore riuscita dell'evento, affinché possa diventare opportunità per il territorio e non penalizzazione.

Purtroppo, la nostra disponibilità di cooperare, non è stata accolta dalla Amministrazione Comunale.

Avere chiuso al traffico per sei giorni un intero corso commerciale, per realizzare un evento che, viste le contingenze-Covid, si sapeva a priori che non potesse avere affluenza pari allo scorso anno, potrebbe sembrare quasi una presa di posizione unilaterale che favorisca gli interessi di soli pochi.

Chiediamo, pertanto, all'Amministrazione Comunale, che in futuro venga tenuta in considerazione l'Associazione Lamezia Shopping, ogni qual volta vengano programmati eventi di grande portata che interdicono il traffico e che potrebbero così penalizzare la normale attività commerciale.

Cooperando tutti potremo continuare a ridare vita alla nostra città e ossigeno ai nostri imprenditori". Lo afferma in una nota il direttivo di Lamezia Shopping