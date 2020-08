Catanzaro, referendum costituzionale 20 e 21 settembre: nominati 294 scrutatori e 50 supplenti dalla Commissione elettorale comunale

La commissione elettorale comunale, presieduta dall'assessore Alessandra Lobello, su delega del sindaco Abramo, ha nominato i 294 scrutatori impegnati nelle 91 sezioni, e nei 6 seggi speciali, per il referendum costituzionale in programma il 20 e 21 settembre prossimi.

Composta dai consiglieri Andrea Amendola, Ezio Praticò ed Eugenio Riccio e, in qualità di segretario, dal responsabile dell'Ufficio elettorale, Franco Catanzaro, funzionario del settore Servizi demografici diretto da Simona Provenzano, la commissione ha anche provveduto alla nomina dei 50 scrutatori supplenti. I nomi dei titolari e dei supplenti sono inseriti in allegato.

L'ufficio Elettorale di Palazzo De Nobili ricorda, inoltre, che l'espletamento delle funzioni di scrutatore è un obbligo di legge per chi si è iscritto nelle apposite liste. Sono prevista sanzioni per chi rifiuti il compito o non si presenti al seggio. È possibile la rinuncia per "grave impedimento", che deve essere obbligatoriamente comunicata, con nota scritta, entro 48 ore dalla notifica della nomina all'ufficio Elettorale comunale.