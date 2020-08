Catanzaro: interruzione idrica fino a pomeriggio a Sala e Fondachello

È stata interrotta l'erogazione dell'acqua potabile nel quartiere Sala, in via Marincola Pistoia e nell'area compresa fra via Conti Falluc e via Mazzitelli.

Lo ha comunicato l'ufficio Acquedotti specificando che il disservizio è stato causato dalla rottura di un tubo della condotta idrica all'altezza di viale dei Bizantini. Gli interventi di riparazione sono già cominciati. La normalizzazione è prevista nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto.