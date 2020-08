Convocata a Lamezia Terme l’assemblea elettiva di Ado regionale Calabria

L' Assemblea elettiva regionale calabrese dell' A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule è stata convocata dal presidente regionale di Aido Calabria Nicola Pavone con nota protocollo n. 88 del 3 agosto 2020. Si svolgerà in seconda convocazione domenica 6 settembre 2020 alle ore 9.20 presso il CIVICO TRAME in via degli Oleandri n. 5 di Lamezia Terme già Nicastro; si dovranno discutere quindici punti all' ordine del giorno. L' iniziativa sarà preceduta nella stessa giornata dalle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e della Giunta di Presidenza.

Dettagli Creato Giovedì, 27 Agosto 2020 16:50