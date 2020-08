Catanzaro, Lobello: “Domani in Villa Margherita la prima presentazione nazionale del nuovo libro di Domenico Dara”

"Catanzaro e Villa Margherita domani giovedì 27 agosto, alle ore 18.30, saranno la vetrina per la prima presentazione nazionale del nuovo libro di Domenico Dara, uno degli autori calabresi più apprezzati nel panorama contemporaneo. Un evento che l'Assessorato al Turismo ha voluto supportare e organizzare, di concerto con l'associazione La Masnada e la Libreria Ubik, scegliendo il polmone verde del centro storico come ideale location naturale". Lo dichiara l'assessore al turismo Alessandra Lobello. "Siamo orgogliosi - continua - di poter ospitare un'iniziativa che si inserisce nella programmazione voluta dall'amministrazione comunale, guidata da Sergio Abramo, per animare il periodo estivo offrendo momenti di cultura e intrattenimento in totale sicurezza. In questo percorso, Villa Margherita non può che rappresentare un punto di riferimento per la valorizzazione del centro storico nell'ottica del marketing territoriale quale strumento di promozione al di fuori dei confini locali. Dopo la presentazione del libro di Domenico Dara non mancheranno, infatti, altri appuntamenti che nel mese di settembre vedranno Catanzaro ritagliarsi grande attenzione".

