Conflenti (Cz), incendio minaccia le abitazioni località Capannelle: un canadair in azione

Due giorni particolarmente impegnativi per i volontari del Gruppo comunale di protezione civile di Conflenti, impegnati nella campagna AIB 2020 gestita dall'azienda regionale Calabria Verde.

Nella giornata di venerdì 21, la squadra antincendio boschivo conflentese è stata impegnata in località Capannelle per un incendio che ha interessato diversi ettari di terreno e ha lambito le abitazioni.

I volontari del Gruppo comunale sono stati attivati dal sindaco, a sua volta contattato dai cittadini della zona preoccupati per l'avanzare delle fiamme.

Giunti sul posto, in costante contatto con la Centrale Operativa di Calabria Verde, la squadra si è unita ai Vigili del Fuoco già presenti sul posto.

Dopo aver spento un primo fronte dell'incendio che stava per interessare la struttura della ex Villa Bunker, di recente utilizzata dal Comune come scuola, la squadra AIB comunale si è unita ai pompieri impegnati in località Busciardo a difendere le abitazioni. Da queste ultime si è anche reso necessario lo sgombero di un disabile la cui casa si trovava ormai a 100 metri dal fronte delle fiamme. Nel frattempo sul posto erano giunti anche i Carabinieri della stazione di Conflenti.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate da un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco il quale, appurata la pericolosità dell'incendio e l'estensione del fronte, ha richiesto e ottenuto l'intervento aereo. Sul posto ha operato un Canadair della flotta nazionale, effettuando diversi lanci.

Solo nel tardo pomeriggio l'incendio era ormai domato.

Una giornata particolarmente impegnativa, dunque, per i volontari conflentesi alle prese con un'estate diversa, dedicata ad attività di volontariato anziché al consueto riposo delle ferie.

Non la prima, però, visto che - purtroppo - gli incendi boschivi in questi giorni sono particolarmente diffusi. Giovedì 20 la sala operativa di Calabria Verde ha richiesto l'aiuto del gruppo comunale in località Pisa di Gizzeria dove i volontari hanno operato unitamente ai Vigili del Fuoco e ai volontari di San Pietro a Maida.