Comunali, presentata la lista ‘Obiettivo Girifalco’ a sostegno del sindaco uscente Cristofaro: i nomi dei candidati

La lista "Obiettivo Girifalco", guidata dal sindaco uscente Pietrantonio Cristofaro, è stata presentata ieri pomeriggio (venerdì 21 settembre) alle ore 17.30. Per scelta dell'aspirante primo cittadino e dell'intero gruppo, ieri, non è stata data comunicazione né fatto alcun tipo di presentazione, per rispetto al delicato momento che sta vivendo l'intera comunità di Girifalco colpita dalla tragica scomparsa di un suo giovane figlio.

"Per dovere di cronaca – si legge nella nota - ci limitiamo, quindi, a rendere nota la composizione della lista "Obiettivo Girifalco". Candidato a sindaco Pietrantonio Cristofaro, candidati al ruolo di consigliere comunale sono: Alessia Burdino, Ferdinando Salvatore Cosco, Domenico Giampà, Delia Ielapi, Vincenzo Olivadese, Salvatore Antonio Panduri, Giuseppina Petitto, Rosanna Rizzello, Cristina Romeo, Elisabetta Sestito, Girolamo Tucci e Carlo Vonella.

Nei prossimi giorni saranno resi noti tutti i dettagli del programma della lista "Obiettivo Girifalco".

Il candidato a sindaco Pietrantonio Cristofaro ha voluto ringraziare gli uomini e le donne che danno volto a questo progetto amministrativo, augurando, altresì, buona campagna elettorale a tutti gli aspiranti sindaci e consiglieri comunali.