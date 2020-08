Catanzaro, Gironda: "Completata pulizia strade e cimitero Gagliano"

"L'amministrazione comunale ha completato le operazioni di diserbo e pulizia del centro storico del quartiere Gagliano che hanno restituito decoro e sicurezza alle principali strade che attraversano il cuore della zona ovest della città". Lo afferma il consigliere comunale Francesco Gironda (Catanzaro con Abramo).

"L'intervento è stato effettuato, per le aree di propria competenza - prosegue - da Verdidea e dalla ditta Giandomenico Macrì che intendo ringraziare per l'impegno profuso nell'effettuare i lavori più volte da me sollecitati e attesi da tempo da tutti i residenti.

Diversi addetti, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, hanno provveduto a ripulire i cigli stradali e a bonificare le vie del quartiere. Particolare attenzione è stata dedicata anche al cimitero dando così la possibilità ai cittadini di porgere il loro saluto ai propri cari nelle condizioni più idonee. Nei prossimi giorni i lavori interesseranno anche la zona di Mater Domini. Voglio, quindi, evidenziare come l'amministrazione guidata dal sindaco Sergio Abramo e i settori competenti abbiano ancora una volta dato risposte ai bisogni dei cittadini e che il merito di questo risultato deve essere riconosciuto solo alla squadra politica e tecnica alla guida della città".