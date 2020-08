Interventi antincendio nel Reventino

Allertati da Calabria Verde, il gruppo dell'AIB, dei NERS - Nucleo Emergenze Reventino Savuto, con la collaborazione del Gruppo Comunale Protezione Civile di Conflenti, nella giornata di ieri, 18 Agosto, sono intervenuti, nella frazione di San Mazzeo e sul Monte Mancuso, per domare due incendi boschivi. I due gruppi di volontari, che hanno stipulato una convenzione con Calabria Verde, quando vengono allertati, intervengono tempestivamente con i propri mezzi e le proprie attrezzature. Oltre ai NERS, da diverso tempo presenti e con numerosi interventi, sul territorio è presente, da un paio d'anni, il Gruppo Comunale Protezione Civile di Conflenti, che per garantire rapidi interventi, oltre al Land Rover "Defender", già assegnato dalla Protezione Civile Regionale, si è dotato di un Pickup per con del modulo antincendio che nei prossimi giorni sarà operatvo.

Dettagli Creato Mercoledì, 19 Agosto 2020 11:54