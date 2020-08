Lamezia Terme: il 20 agosto incontro con il viceministro Sileri

Il 7 luglio scorso, in rappresentanza del movimento Associazioni e persone della società civile in Calabria, Rubens Curia, Marina Galati, Maria Pia Tucci erano stati ricevuti a Roma, nella sede del Ministero della salute, dal Viceministro Sen. Pierpaolo Sileri e dal Sen. Giuseppe Fabio Auddino.

Incontro che si era concluso con l'impegno da parte del Viceministro con un «Tornerò in Calabria al più presto per incontrare il gruppo Associazioni e Persone della società civile in Calabria».

A distanza di poco più di un mese, l'Incontro - dibattito con il Viceministro della Salute

Sen. Pierpaolo Sileri: Partecipiamo alla riforma della Sanità in Calabria è stato fissato e si svolgerà a Lamezia Terme, nella sala convegni Sintonia della Comunità Progetto Sud (Via Reillo, 5) dalle 10.30 alle 12.30 di giovedì 20 agosto.

Per garantire la partecipazione e rispettare le normative anti-Covid l'incontro sarà trasmesso in diretta social sulla pagina Facebook della Comunità Progetto Sud (@cpslamezia) e in sala saranno riservati i posti disponibili (per un massimo di 15) ai giornalisti.