Proscia coordinatore Turismo di Confcommercio: le congratulazioni di Abramo

Il sindaco Sergio Abramo si è congratulato con Antonio Proscia, appena nominato coordinatore del settore Turismo di Confesercenti "Calabria nord".

"Non ho dubbi che Proscia, profondo conoscitore del comparto, saprà tracciare le migliori strategie per lo sviluppo turistico dell'area centro-settentrionale della nostra regione", ha sottolineato Abramo. "Apprezzato imprenditore attivo a Catanzaro, nella provincia del capoluogo e in tutta la Calabria, Tony è un amico che ha sempre voluto contribuire alla crescita del territorio con idee innovative e mai banali. Augurandogli buon lavoro, sono sicuro che, attraverso questo nuovo e importante incarico, Proscia aumenterà la produttività della collaborazione, già in atto, fra l'amministrazione comunale e Confesercenti nell'ottica di un potenziamento del settore turistico della città e dell'intera provincia".