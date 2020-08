Coronavirus, all'aeroporto di Lamezia nessuna postazione per effettuare i test

In Calabria chi arriva in aeroporto, nello scalo internazionale di Lamezia Terme, è invitato a comunicarlo al sito rcovid19.it. Al momento, infatti, non è stata prevista alcuna postazione per effettuare i test. Quanti invece provengano da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, "avendovi soggiornato o transitando nei 14 giorni antecedenti", in base alla disposizione emessa ieri dal presidente della Regione Jole Santelli, dovrà presentare l'attestazione "di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo". Oppure queste persone hanno "l'obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone entro 48 ore dall'ingresso nelle struttire dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente".

Dettagli Creato Giovedì, 13 Agosto 2020 19:42