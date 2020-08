Fatture gonfiate per ottenere finanziamenti Unione europea: 4 indagati

Avrebbero gonfiato le fatture per ottenere un finanziamento comunitario. La Guardia di finanza del comando provinciale di Catanzaro ha eseguito 4 misure cautelari nei confronti di altrettante persone indagate, a vario titolo, per truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea, nonche' riciclaggio e autoriciclaggio. Coinvolte anche tre imprese e sequestrati 415 mila euro. I provvedimenti, emessi dal Gip di Lamezia Terme su richiesta della Procura, riguardano Vittorio Macchione, architetto, di 69 anni; Rossella Macchione (37), dipendente Anci; Claudia Macchione (30), ingegnere e Sandro Cardillo (67) architetto. Per le persone coinvolte e' stato disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e di svolgere attivita' imprenditoriali, di ricoprire uffici direttivi di societa' - sia di capitali che di persone - nonche' di svolgere attivita' professionali per le quali e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, per un periodo di dodici mesi

L'operazione di oggi e' scaturita da indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria dopo che, passando al setaccio le pratiche di finanziamento transitate per il Dipartimento "Turismo, Spettacolo e Beni Culturali" della Regione Calabria interessato da altra indagine, erano state individuate anomalie riferite ad una delle aziende sequestrate, la Rogical S.r.l., che aveva ottenuto un finanziamento comunitario, nello specifico fondi F.E.S.R. di cui al POR 2007/2013, con il dichiarato fine della riattivazione (ristrutturazione ed ammodernamento) dell'Hotel Mondial di Nocera Terinese.

Dalle indagini dei finanzieri e' emerso l'ottenimento di un finanziamento comunitario, presentando un progetto di ristrutturazione edilizia e con importi artatamente sovradimensionati, con incaso della prima tranche di fondi pubblici pari a 299.755,42 euro. La somma, provento della truffa, sarebbe stata canalizzata attraverso i conti correnti di societa' sequestrate (la Rogical S.r.l.,la Architetto Cardillo S.r.l.s. che inviava alla Sviluppotek S.r.l., per poi tornare al termine nuovamente alla Rogical S.r.l.), giustificando formalmente le transazioni finanziarie con il pagamento delle fatture gonfiate o con la corresponsione di acconti per acquisti immobiliari mai perfezionati. Cosi' sarebbe stata realizzata, secondo l'accusa, una complessa operazione di riciclaggio ed autoriciclaggio "circolare", posta in essere grazie a un articolato schema finanziario che ha determinato un ulteriore profitto illecito di 115.000 euro. Secondo gli investigatori sarebbero stati artificiosamente "gonfiati" i costi delle opere in muratura prospettati alla Regione Calabria indicando nella richiesta di finanziamento l'importo di euro 700.717,63 per tali opere e, al fine di rendere al tempo stesso piu' credibili i costi dichiarati e piu' complesso l'accertamento della loro congruita' omettendo qualsiasi preventivo riguardante i costi delle opere murarie