Minaccia e maltratta la moglie, arrestato 36enne a Girifalco (Cz)

I carabinieri della compagnia di Girifalco (Cz) hanno arrestato in flagranza di reato un operaio trentaseienne, di origine albanese, per maltrattamenti in danno della moglie. L'uomo è stato sorpreso dopo che aveva appena danneggiato gli arredi di casa, minacciato e percosso la donna che ha ricevuto le cure mediche necessarie.

Ritenuto responsabile di più episodi di maltrattamenti, l'arrestato è stato condotto nel carcere di Catanzaro.