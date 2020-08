Catanzaro Lido: iniziati i lavori in piazza Dogana

Sono partiti stamattina i lavori di risistemazione di piazza Dogana. Lo ha annunciato il consigliere comunale di Catanzaro da vivere, Antonio Ursino, sottolineando come "questo ulteriore intervento nel quartiere Lido è un'altra operazione che l'amministrazione guidata da Sergio Abramo esegue per migliorare visibilità, comfort e immagine della città".

Nello specifico, gli interventi si concentreranno sulla rimozione del muretto centrale di separazione della piazza, che verrà in questo modo razionalizzata pur mantenendo i parcheggi per auto e moto, e sulla predisposizione di una serie di impianti che consentiranno ad associazioni, privati o allo stesso Comune l'organizzazione di eventi di spettacolo. Saranno riqualificati anche i marciapiede e l'intera area. "Piazza Dogana diventerà un vero e proprio spazio polifunzionale che ben si inserisce nella dimensione di contenitore culturale a cielo aperto rappresentata da tutto il quartiere Lido", ha aggiunto Ursino ringraziando "il sindaco Abramo, l'assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo e la funzionaria dello staff del sindaco, Rossana Gnasso, per l'impegno dimostrato e per aver consentito l'avvio di un intervento piccolo, ma non per questo poco importante".