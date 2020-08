Catanzaro, Longo: "In corso rifacimento manto stradale zona San Leonardo"

Sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale nella zona di San Leonardo, in particolare lungo via Schiavi, via Barbaro e via Cantafio. Lo rende noto l'assessore alla gestione del territorio di Catanzaro, Franco Longo, specificando che "gli interventi rientrano nell'ambito di un programma di manutenzione della viabilità che interesserà, nelle prossime settimane, anche la zona sud della città. L'amministrazione comunale, su input del sindaco Abramo, con l'impegno del dirigente del settore, Guido Bisceglia, e del funzionario Salvatore Montesano, continua a mantenere alta l'attenzione nel garantire la sicurezza della rete viaria e pedonale e, al tempo stesso, preservare il decoro urbano nell'ambito della riqualificazione dei punti nevralgici della città".

