Catanzaro, Abramo e Sculco: "Lunedì 3 agosto assegnazione nuovi stalli mercato rionale Santa Maria"

Lunedì 3 agosto, dalle ore 9, presso gli uffici del settore attività economiche in via Jannoni, si svolgerà la procedura di assegnazione dei nuovi stalli del mercato rionale di Santa Maria che riaprirà, con una parziale ricollocazione, martedì 4 agosto. A renderlo noto è il sindaco Sergio Abramo che ha inteso ringraziare l'assessore al ramo, Alessio Sculco, che ha prontamente dato seguito all'ordinanza del primo cittadino e che con tutto il settore, diretto da Antonino Ferraiolo, ha profuso il massimo impegno per un obiettivo di grande importanza.

Gli uffici delle attività economiche, di concerto con le organizzazioni sindacali, hanno predisposto una nuova sistemazione degli stalli per gli operatori già inseriti nell'ultima graduatoria vigente. L'assessore Sculco ribadisce che "gli stessi dovranno presentarsi nei turni orari indicati sull'avviso pubblicato sul sito www.comune.catanzaro.it (https://www.comune.catanzaro.it/bando/spostamento-parziale-mercato-settimanale-del-martedi-di-santa-maria-pubblicazione-elenco-degli-operatori-aventi-diritto-allassegnazione-dei-settori-alimentare-non-alimentare-e-coltivatori-diretti/) e muniti di mascherina e di autocertificazione covid già compilata. Misurata la temperatura corporea degli aventi diritto all'ingresso, si procederà, dunque, all'assegnazione dei posteggi organizzati in base alle disposizioni nazionali diramate per l'emergenza coronavirus e, in modo particolare, nel rispetto delle norme di sicurezza legate alla viabilità".