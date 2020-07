Catanzaro, il consigliere gironda sollecita interventi di riqualificazione dell'asfalto in via Madonna del Pozzo

"Mi trovo costretto a sollecitare il settore Gestione del territorio anche sulla stampa, dopo averlo fatto più volte direttamente, per provvedere a riqualificare il manto stradale di via Madonna del Pozzo, nel quartiere Gagliano. La carreggiata, infatti, è diventata ormai impraticabile e pericolosa per automobilisti e pedoni a causa della presenza di qualche grossa buca che rende molto complicato, ai residenti, il rientro nelle proprie abitazioni. Per questo motivo sollecito il settore preposto a intervenire al più presto: basterebbe poco per ripristinare la situazione e garantire sicurezza e decoro ai residenti e alla città". Lo si legge in una nota del consigliere comunale Francesco Gironda.

Dettagli Creato Giovedì, 30 Luglio 2020 11:38