Catanzaro Lido, sopralluogo del consigliere Ursino e dell’assessore Cavallaro con la Sieco

Una maggiore efficienza nella pulizia del quartiere Lido è stata concordato dal consigliere comunale Antonio Ursino, dall'assessore all'Ambiente Domenico Cavallaro e dai responsabili della Sieco. L'iniziativa è stata presa al termine di un sopralluogo eseguito questa mattina.

Il consigliere Ursino e l'assessore Cavallaro hanno infatti sottolineato ai rappresentanti della Sieco, società che gestisce la raccolta differenziata nel capoluogo, ulteriori interventi di pulizia, raccolta e diserbo in considerazione dell'aumento della mole di persone che, fra fine luglio e per tutto il mese di agosto, frequenta il quartiere marinaro.

Durante il sopralluogo è stata inoltre condivisa la necessità che, nei punti in cui in genere si ripete il fenomeno dell'abbandono abusivo di rifiuti, vengano montate delle fototrappole finalizzate all'individuazione e persecuzione dei trasgressori. "Insieme all'assessore Cavallaro, che ringrazio per la disponibilità, abbiamo sollecita a Sieco alcuni interventi necessari in vista del clou della stagione estiva. Lido – ha sottolineato Ursino - è un fiore all'occhiello della nostra città che va curato, a dovere, ora dopo ora rispettando gli input del sindaco Abramo e le legittime esigenze di residenti e turisti".