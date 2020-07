Soverato (Cz), violenza sessuale una turista: arrestato17enne

I carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, su richiesta della Procura, nei confronti di un 17enne, incensurato, residente nella provincia di Vibo Valentia, ritenuto responsabile di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e atti osceni. Il provvedimento giunge a conclusione delle indagini svolte dai carabinieri, sotto l'egida dalla Procura per i minorenni di Catanzaro, che sono scaturite da una segnalazione giunta nella nottata del 21 luglio scorso da una 22enne turista straniera, in viaggio in Calabria con altri connazionali. In particolare, secondo l'accusa, il 17enne, dopo aver conosciuto la vittima sul lungomare di Soverato, l'avrebbe costretta con violenza a subire un rapporto sessuale, provocandole delle lesioni. Nella circostanza, il minore, ha anche tentato un approccio con una connazionale della vittima, intervenuta in soccorso della ragazza.

Dettagli Creato Mercoledì, 29 Luglio 2020 17:58