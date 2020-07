Festeggiamenti in onore di Sant'Anna a San Mazzeo: rinviato l'incontro con Capitano Ultimo

Si comunica che l'incontro con il Colonnello e Assessore Regionale, Sergio de Caprio, alias "Capitan Ultimo, previsto per domani, martedì 28 luglio a San Mazzeo, è stato rinviato per la sopraggiunta convocazione della Giunta Regionale.

"L'iniziativa – spiega il parroco della comunità, Don Andrea Latelli - sarà organizzata alla prima data utile, con la certezza che viva resterà la valenza del dibattito e sicuri che la Preghiera sarà luce per le Istituzioni che soprattutto in questi ultimi mesi di forte fragilità umana, sono stati e sono chiamati a far prevalere il bene della collettività. Auguriamo a Capitan Ultimo ed a tutta la Giunta Regionale buon lavoro".