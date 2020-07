Lamezia Terme (Cz), si sono svolte le elezioni della Rsu di Fim Fiom e Uilm

Si sono svolte Giovedi 23 Luglio scorso , nella sede del gruppo Leonardo Spa di Lamezia Terme, le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria ( RSU ) indette da Fim Fiom e Uilm. Per questa sede della Leonardo spa, già Finnmeccanica, di Lamezia Terme che opera nel settore delle alte tecnologie, holding di controllo industriale e strategico e che impiega 35 unità altamente specializzate, si tratta di un evento storico, reso significativo anche dall'alta partecipazione dei lavoratori aventi diritto al voto, poiché è la prima elezione in assoluto della rappresentanza sindacale unitaria. Ciò, oltre che una testimonianza di democrazia, assume un grande valore di volontà di partecipazione alla ripresa ed al consolidamento del gracile tessuto industriale del territorio. E' un grande segnale il dichiarato impegno unitario dei lavoratori di partecipare attivamente alle grandi trasformazioni in atto nel Paese e nella stessa azienda. Ai tre delegati eletti ed in specialmodo all' ingegnere Francesco Pugliese eletto per conto della FIOM- CGIL i migliori auguri di buon lavoro e l'impegno della FIOM ad ogni livello di accompagnare ogni azione sindacale che sarà necessaria. L'elezione della RSU rappresenta inoltre una dimostrazione della possibilità anche in Calabria di estendere e rinnovare la rappresentanza e l'efficacia del sindacato, in una fase particolarmente complicata per il futuro della nostra regione e dell'intero Paese.

Dettagli Creato Sabato, 25 Luglio 2020 17:07