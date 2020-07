Catanzaro, Procopi: "Sopralluogo nel quartiere Barone per verificare le condizioni del manto stradale"

Sopralluogo nel quartiere Barone per verificare le condizioni del manto stradale di recente interessato da alcuni interventi di riqualificazione. Lo hanno effettuato la consigliera comunale di Forza Italia, Giulia Procopi, e l'assessore alla gestione del territorio, Franco Longo.

"Ho richiesto un controllo urgente – spiega Procopi - dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da parte dei residenti su un presunto pericolo per la circolazione a seguito di recenti interventi sulle strade. In particolare su viale Curtatone e viale Emilia, dopo il rifacimento delle cunette e l'installazione di una serie di paletti dissuasori, la carreggiata risulterebbe più ristretta così da causare dei possibili rischi per conducenti e pedoni. Insieme all'assessore Longo è stata, quindi, prospettata l'opportunità di effettuare ulteriori migliorie, compresa l'eliminazione di alcune buche sull'asfalto, per garantire la massima sicurezza per la viabilità lungo arterie che quotidianamente sono interessate da notevoli flussi di traffico. Inoltre, come confermato dal settore competente, l'amministrazione è in attesa anche di finanziamenti regionali per ciò che concerne gli interventi di riqualificazione della rete fognaria che interessano fortemente il quartiere".