MEDA: Elena Miniaci eletta segretaria provinciale di Catanzaro

Il M.E.D.A. (Movimento Europeo Diversamente Abili) promuove in campo nazionale l'assistenza e la protezione dei Diversamente Abili e dei loro familiari ed è finalizzato alla protezione dei diritti democratici di varie fasce sociali come quella della terza età non sufficientemente assistita o in età pensionabile; della fascia di lavoratori che rischiano di perdere la propria occupazione e dei disoccupati in cerca di lavoro.

Il Segretario Regionale Giuseppe Emilio Bruzzese ha nominato nuova segretaria Provinciale di Catanzaro la giovane Elena Miniaci che sin dall'adolescenza ha mostrato il suo impegno nel sociale e nei confronti dei Diversamente Abili.

Elena Miniaci si esprime in merito al suo nuovo incarico: "Sono molto felice che l'Arch. Giuseppe Emilio Bruzzese abbia affidato a me questo prestigioso incarico ponendo in me enorme fiducia. Il nostro Capoluogo ha bisogno di porre l'attenzione necessaria su alcune dinamiche quotidiane che la nostra città vive e che spesso passano inosservate. Riuscire a realizzare un "punto fermo" come il M.E.D.A. nella mia città mi suscita enorme soddisfazione."

Il Segretario Regionale Giuseppe Emilio Bruzzese esprime stima nei confronti della nuova nominata: "Elena Miniaci è una giovane gentile e caparbia e dimostra una grande sensibilità nei confronti delle problematiche affrontate dal nostro movimento. Sono sicuro che l'organigramma che andrà a strutturare sarà forte come la sua tenacia. E senza dubbio la Segreteria regionale sarà sempre presente e di supporto durante tutto il percorso che Elena farà."