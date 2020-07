Cardamone: “Graecalis e il teatro di Calabria anche quest'anno al centro dell’estate catanzarese”

"Graecalis ci sarà anche quest'anno e la cultura sarà al centro dell'estate catanzarese". Lo afferma l'assessore alla Cultura Ivan Cardamone nel presentare la manifestazione che avrà luogo all'interno del Complesso Monumentale San Giovanni con un'anteprima il 29 luglio, alle ore 21, e altre date nei mesi di agosto e settembre.

"Il Teatro di Calabria – afferma - è una delle eccellenze del panorama culturale catanzarese e Graecalis appartiene fortemente alla città di Catanzaro. E' un progetto ambizioso, che in soli sei anni è riuscito a catalizzare l'attenzione di migliaia di spettatori provenienti da tutta la Regione per assistere agli spettacoli proposti dalla compagnia. Abbiamo, dunque, unito le forze per rendere possibile anche quest'anno la manifestazione perché l'impegno verso l'arte e la cultura non è stato fermato dal coronavirus. In questi lunghi mesi di lockdown, il Teatro di Calabria ha realizzato qualcosa di unico, proponendo spettacoli digitali con cadenza settimanale che hanno tenuto compagnia a tutti noi, a titolo completamente gratuito. Una grande prova di amore verso l'arte ed il proprio pubblico e di professionalità, apprezzata da tutti".

"Il settore culturale - aggiunge Cardamone - è stato certamente tra i più penalizzati dalla pandemia da Covid: teatri, cinema e musei patiscono gli effetti delle disposizioni per il contenimento del contagio. Pochissimi, a livello nazionale, gli interventi in questo settore e ancor meno gli operatori culturali che hanno potuto proporre un cartellone estivo, tra mille difficoltà. La compartecipazione del Comune e dell'Assessorato alla Cultura alla realizzazione di Graecalis per noi, quest'anno, rappresenta un segnale molto forte: le iniziative culturali valide e ambiziose, come quella proposta con coraggio e passione dal Teatro di Calabria, devono essere valorizzate e ricevere il sostegno delle istituzioni. Abbiamo bisogno di valorizzare i progetti che fanno crescere la nostra Città, animata da un fermento culturale e artistico particolarissimo".

"La cultura non va in vacanza – conclude l'assessore – ed è necessario sfatare il luogo comune di una Catanzaro morta durante l'estate: faremo conoscere la bellezza dei luoghi della nostra città a quanti vorranno prendere parte agli appuntamenti proposti dal Teatro di Calabria, dimostrando che è possibile pensare al centro storico come ad un polo culturale di eccellenza attivo per tutto l'anno".