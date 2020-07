SS 109 Bis a Catanzaro, Anas: parte la manutenzione delle opere in verde

A partire da domani, saranno avviati gli interventi di manutenzione delle opere in verde lungo la strada statale 109 Bis a Catanzaro.

Per le attività che interesseranno il tratto stradale compreso tra il km 12,800 e il km 17,000, nonché la rampa di ingresso dell'Ospedale Pugliese, la circolazione stradale potrebbe subire dei rallentamenti.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.