Catanzaro, lavori della giunta: via libera al rendiconto di gestione e ad alcune pratiche del settore cultura

C'è il via libera della giunta comunale, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, allo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2019. La pratica, predisposta dal settore Servizi finanziari, diretto da Pasquale Costantino, è stata relazionata, nella sua qualità di assessore al Bilancio, proprio dal sindaco Abramo.

Cinque, inoltre, le pratiche elaborate dal settore Cultura, diretto da Antonino Ferraiolo: compartecipazione all'edizione 2020 della rassegna "Graecalis, il vento della parola antica", promossa dal Teatro di Calabria Aroldo Tieri, che si terrà nel chiostro del complesso monumentale del San Giovanni il 9, 12 e 13 agosto, il 12, 13, 16, 19 e 20 settembre; patrocinio alla Giornata europea della cultura ebraica in Italia, prevista per il 6 settembre; compartecipazione all'istituzione di uno sportello di supporto per permettere l'accesso delle persone sorde a tutti i servizi erogati dal Comune e a tutte le attività educativo-formative realizzate nell'ambito del territorio del capoluogo (relazionata insieme all'assessore Concolino); compartecipazione all'evento "Bonsai in mostra", che si terrà dal 24 al 26 luglio nella Palazzina delle esposizioni ex Stac; compartecipazione alla rassegna "Suoni d'estate", che si terrà fra il 10 e 14 agosto in piazza Brindisi, nel quartiere Lido.

Via libera, infine, a cinque delibere relative a giudizi di risarcimento danni, predisposte dal settore Avvocatura, diretto da Saverio Molica, e relazionate dall'assessore Russo.