Catanzaro: mercoledì 22 luglio interrotta l'erogazione dell'acqua potabile in alcune zone della città

Domani, mercoledì 22 luglio, dalle ore 9 e fino al primo pomeriggio, verrà interrotta l'erogazione dell'acqua potabile nell'area di via Forni, in via Latina e in località Verghello.

Lo ha comunicato l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che i disagi saranno causati da un intervento di manutenzione sulla rete idrica comunale. La normalizzazione nella distribuzione avverrà nelle ore pomeridiane.