"Artisti in corsia": domani la presentazione della terza edizione nella sala concerti del Comune di Catanzaro

Domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 12, nella sala concerti del Comune di Catanzaro verrà presentata la III edizione di "Artisti in Corsia", la manifestazione - organizzata dall'associazione ACSA & STE Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro - che da anni regala emozioni speciali grazie al progetto "We will make your dream come true" che si pone l'obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità.

Tutti gli ospiti, nonché i dettagli dell'evento, saranno svelati nel corso della conferenza stampa.