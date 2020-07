Catanzaro, il Msi-Fiamma Tricolore: “Alcune zone della città sottratte alla sovranità delle istituzioni”

"Non è certo una novità che alcune zone, specificatamente quelle poste nella zona Sud - tra Santa Maria e Lido - di Catanzaro, siano praticamente sottratte alla Sovranità delle Istituzioni e non è certo una novità che la vita per i cittadini non appartenenti a determinate etnie o famiglie sia molto "difficile", usando un eufemismo, in quella zona. E non esageriamo assolutamente se affermiamo che queste difficoltà si sono addirittura moltiplicate negli ultimi tempi rendendo ormai la vita di questi nostri concittadini "impossibile". Tanto anche a seguito delle quotidiane "occupazioni" di appartamenti Aterp lasciati "temporaneamente" non presidiati dai titolari del diritto generalmente a causa di viaggi per andare a trovare congiunti in altre Città o per ricovero in ospedale od in case di riposo, viaggi dei quali gli "abusivi" vengono tempestivamente informati dalla potente ed informatissima organizzazione nata per sfruttare questo nuovo e lucroso affare – che si aggiunge ai furti di auto, allo spaccio di droga, allo sfruttamento di ragazze e minori e quant'altro di illegale costoro ci hanno da tempo abituato – ai danni di cittadini indifesi e dell'intera comunità catanzarese. Una Comunità –gli "Italiani", come costoro li chiamano in una sorta di razzismo inverso – costretta ad assistere, oltre all'occupazione delle case, al loro svuotamento di mobili e suppellettili, spesso non ritenuti all'altezza dai nuovi occupanti, essi stessi sempre più spesso provenienti da altre Città se non altre regioni.

Una situazione assolutamente insopportabile e cui l'Aterp – proprietaria degli appartamenti in parola – e la Regione, che ne ha il controllo unico, non riescono a porre argine pur prodigandosi in promesse ed annunci ad effetto di intervento cui, praticamente MAI, seguono fatti concreti.

Fatti concreti che la Segreteria del MSI-Fiamma Tricolore di Catanzaro, restando a disposizione per ogni possibile ulteriore chiarimento ed approfondimento, chiede siano al più presto messi in campo, atteso che ormai il problema è divenuto di Ordine Pubblico, dalle Istituzioni dello Stato quale Prefettura e Questura, certo di concerto con le sunnominate Aterp e Regione, ognuno per quanto di competenza". Lo scrive il Movimento Sociale Italiano-Fiamma Tricolore, Nucleo Militante di Catanzaro.