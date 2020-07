Rifiuti a Catanzaro, Sestito: "Bonificata discarica abusiva al Corace grazie a intervento assessorato ambiente e Sieco"

"Dare risposte alla cittadinanza è il compito precipuo di un'amministrazione comunale degna di questo nome. Proprio da questo punto di vista il Comune, guidato da Sergio Abramo, ha dato dimostrazione di un'azione incisiva e importante sul fronte del contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti ripulendo e bonificando, grazie all'impegno dell'assessorato all'Ambiente e della Sieco, la discarica abusiva a cielo aperto alla foce del torrente Corace. Dopo una serie di segnalazioni da parte della cittadinanza, infatti, mi sono fatta interprete di queste legittime richieste sollecitando l'assessorato competente, per cui ringrazio oltre che lo stesso sindaco Abramo anche i funzionari dell'ufficio Igiene ambientale del Comune e della Sieco, che questa mattina hanno permesso di cancellare, finalmente, un brutta pagina di degrado. Allo stesso tempo, però, non posso non sottolineare che la gran mole di rifiuti, ingombranti e non, che stazionavano in quell'area da tanto tempo non si è accumulata lì per caso: c'è, purtroppo, un diffuso fenomeno di menefreghismo che deve essere arginato a ogni costo, altrimenti torneremo a vedere, alla foce del Corace o in altre zone del capoluogo, pedalò e gommoni dismessi, lavatrici arrugginite, copertoni, divani o vecchi mobili. Per questo motivo mi appello alla sensibilità dei tantissimi catanzaresi perbene che rispettano le ordinanze in materia di rifiuti e tengono alle condizioni della città: segnalate abusi e trasgressori. Al Comune, infine, chiedo di installare anche alla foce del Corace delle fototrappole che siano deterrente o, quantomeno, aiutino l'amministrazione, che diverse cose buone ha fatto pure su questo campo, a individuare e perseguire gli incivili". Lo si legge in una nota della consigliera comunale Raffaella Sestito.

