Nuova sede per la scuola di Falerna: il 22 luglio l'inaugurazione

L'amministrazione Comunale di Falerna, in collaborazione con la Dirigenza Scolastica del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) di Catanzaro, inaugureranno il 22 luglio la nuova sede della scuola di Falerna che ubicata nella frazione di Castiglione Marittimo in Via Timpone. La manifestazione inaugurale prevede una breve conferenza stampa per illustrare l'importanza del CPIA e i percorsi di Istruzione che verranno attivati con il prossimo anno scolastico 2020-2021. Sarà presente la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e il Dirigente Scolastico del CPIA di Catanzaro accompagnato dal personale scolastico che opererà nella sede.

Dettagli Creato Lunedì, 20 Luglio 2020 08:22