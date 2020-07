Episodio di razzismo su un bus a Catanzaro, insulti e minacce a tre ragazzi stranieri

L'Amc Spa, l'azienda municipalizzata dei trasporti della città di Catanzaro, "condanna fortemente le immagini diffuse in queste ore tramite un video amatoriale girato su un bus della società nel quale si ascoltano parole molto offensive nei confronti di tre giovani immigrati". E' quanto si legge in una nota nella quale si specifica che il management dell'Amc "si è messo subito all'opera per ricostruire i fatti": il video infatti è diventato "virale" sui social, suscitando forti polemiche. Secondo quanto ricostruito dall'azienda dei trasporti di Catanzaro "lo spiacevole episodio si è verificato giovedì nel tardo pomeriggio sulla linea che collega la zona sud con quella nord del capoluogo di regione, nello specifico dal terminal di Giovino allo stadio.

Su viale Cassiodoro, dopo il quartiere Santa Maria, il bus stava effettuando la sua corsa. Un immigrato - spiega la nota dell'Amc - ha deciso di occupare uno dei posti non consentiti per far rispettare le distanze di sicurezza ed è stato rimproverato da un passeggero che ha dichiarato di aver subito dall'extracomunitario minacce per quanto detto. C'è da evidenziare, però, la reazione estremamente eccessiva dell'utente. Qualsiasi tipo di intimidazione che abbia potuto subire non giustifica le parole ingiuriose e spregiative dichiarate e i toni utilizzati nei confronti del giovane". Nella nota, inoltre, l'Amc riferisce che "l'operatore alla guida del mezzo, accortosi dei disordini, ha bloccato il bus e ha chiamato le forze dell'ordine che hanno sedato gli spiriti e ripristinato la calma. L'azienda è intervenuta prontamente, e considerando la situazione estremamente delicata e tesa, in via eccezionale, ha inviato un secondo bus per ottimizzare il trasporto delle persone presenti". L'Amc Spa - conclude la nota - "ammonisce fortemente questi episodi che vanno a ledere l'immagine della società ma, in particolare, che mettono in pericolo la sicurezza degli utenti e degli operatori. Fatti di questo genere non sono ammessi e, in futuro, gli utenti che creeranno questi disordini verranno schedati e sarà loro impedito di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Il management sottolinea, a prescindere dal torto e dalla ragione, dalle azioni e reazioni, che in un periodo particolare, come quello che stiamo attraversando a causa del Covid-19, è fondamentale rispettare le norme di sicurezza".