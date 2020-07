Save the Brand 2020, Mulinum premiata tra le eccellenze del Made in Italy

A brillare tra le eccellenze del Made in Italy nel food&beverage premiate, martedì 14 luglio, al Save the Brand 2020, insieme ad aziende come Cà del Bosco, Valsoia e Segafredo Zanetti, c'è anche Mulinum, la startup agricola ideata dal giovane imprenditore Stefano Caccavari.

Nella sezione "Rising Star" dell'evento organizzato dalla testata Foodcommunity.it, giunto alla settimana edizione, l'azienda agricola calabrese si è distinta per "aver saputo ridare centralità alla cultura dei grani antichi ed essere in rapida crescita grazie a social ed e-commerce".

"Un ulteriore riconoscimento che ci inorgoglisce e ci conferma che, grazie al recupero della tradizione, stiamo creando un ponte virtuoso tra passato e presente, mirando a un futuro sempre più sostenibile" dichiara Caccavari che ha ricevuto il premio, durante la cerimonia in web edition, a seguito della valutazione di criteri quali performance economica, innovazione, strategie di branding e comunicazione, capacità di cogliere i trend della domanda e sostenibilità.