Casadonte alla conduzione di un programma su Rai 2, Abramo e Lobello: “Cresce importanza nazionale della cultura catanzarese”

"Gianvito Casadonte è un'eccellenza del panorama culturale catanzarese". Lo hanno affermato il sindaco, Sergio Abramo, e l'assessora agli Spettacoli, Alessandra Lobello, commentando la notizia che il sovrintendente del teatro Politeama condurrà, da settembre, il programma "Primo set" su Rai 2. "Da anni punto di riferimento del mondo cinematografico del servizio pubblico, direttore del premio Rotella, importante evento collaterale del Festival del cinema di Venezia, padre del Magna Graecia film festival, Casadonte è un vulcano di idee come ha dimostrato, in questi anni, con la direzione artistica del Politeama", hanno aggiunto Abramo e Lobello. "La conduzione di un programma su Rai 2 è, adesso, l'ennesima conferma del suo ruolo all'interno del panorama cinematografico nazionale e l'ulteriore testimonianza che Catanzaro, diventata vero e proprio incubatore culturale, sta assumendo un rilievo sempre più ampio all'interno del Paese. Come dimostrato - hanno concluso - dalla costante attenzione che stanno riservando al capoluogo altre importanti iniziative come, per esempio, quella in programma domani, su Facebook, organizzata dal famosissimo geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi. È l'immagine positiva del capoluogo, grazie alle sue personalità e alle sue peculiarità e bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche, ad attrarre i media e a far parlare bene, così come merita, della nostra città".

Dettagli Creato Giovedì, 16 Luglio 2020 18:19