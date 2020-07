Turismo, in arrivo eventi artistici per rilanciare Catanzaro Lido

Una strategia di marketing che rilanci e aumenti il richiamo e la vocazione turistica del capoluogo e del suo quartiere marinaro.

È quanto hanno annunciato il sindaco, Sergio Abramo, l'assessore agli Spettacoli, Alessandra Lobello, e il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni.

L'amministrazione ha infatti approvato, con una delibera di giunta, un'installazione artistica nel Porto di Massimo Sirelli, apprezzatissimo e riconosciuto pop-artist a livello nazionale, e delle nuove e suggestive luminarie di "Emotion of light summer", di Marco Trapasso, nelle strade principali di Lido.

"Puntiamo a incrementare in maniera significativa l'attrattività del quartiere marinaro attraverso innovative e originali forme espressive", hanno sottolineato Abramo, Lobello e Polimeni. "Sirelli, che riprenderà il suo progetto di frangiflutti colorati al Porto, sulla scorta di un'idea che lo stesso Sirelli ha realizzato nell'ambito dell'edizione 2014 del festival "Altrove", garantirà alla città un biglietto da visita piacevole e ammiccante, una vera e propria installazione di arte contemporanea, settore nel quale Catanzaro è ormai un'avanguardia nel meridione". L'opera di Sirelli, che comincerà il suo lavoro nei prossimi giorni, si chiama "Catanzaro colorful".

Sempre i colori saranno i protagonisti delle 70 installazioni luminose in 3D create, in modo completamente artigianale ed ecocompatibile in un laboratorio catanzarese, da Marco Trapasso. In particolare, in via del Commercio e in corso Progresso, l'artista replicherà, su più vasta scala, quanto ha già realizzato nel centro storico, in piazza Nicholas Green, durante le festività natalizie.

"Si tratta di due suggestive e importanti opere d'arte a cielo aperto – hanno concluso Abramo, Lobello e Polimeni -, due nuove ed estese installazioni che renderanno decisamente più ricca l'attrattività di Lido nel clou della stagione estiva".

Il sindaco, infine, ha sottolineato che, a Lido, oltre al classico appuntamento con il Magna Graecia Film Festival, si terranno una serie di manifestazioni culturali e di spettacolo.