I giovani della Comunità per minori del Capoluogo a supporto dell'amministrazione comunale, guidata da Sergio Abramo, per la manutenzione del verde pubblico. Ha preso il via da Villa Margherita il percorso di reinserimento sociale e lavorativo dei ragazzi che supporteranno la Catanzaro Servizi nelle attività quotidiane nell'ambito del protocollo d'intesa siglato nelle scorse settimane. Presenti sul posto, tra gli altri, anche l'assessore alla gestione del territorio, Franco Longo, e per lo staff del sindaco, Ivano Marino che aveva sottoscritto, da amministratore uscente della partecipata, l'accordo con il direttore della Comunità per minori Massimo Martelli.

"E' una opportunità preziosa e concreta per i giovani coinvolti di mettersi alla prova e di dare il proprio supporto in attività che hanno un risvolto di utilità sociale", ha affermato l'assessore Longo, a cui si sono associati anche il collega con delega all'ambiente Domenico Cavallaro e il presidente della commissione agli Affari generali Giuliano Renda, nel rivolgere un plauso ai ragazzi impegnati e alla Catanzaro Servizi per la sinergia instaurata con la Comunità dei minori. "Mi auguro che questa collaborazione - ha concluso Longo - possa proseguire in maniera proficua, nei prossimi, mesi offrendo occasioni di crescita e di reinserimento per i ragazzi che potranno sostenere i tirocini formativi al fianco del personale della Catanzaro Servizi nella cura del verde pubblico".