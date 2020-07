Soriero alla guida della conferenza dei presidenti delle Accademie statali, il plauso del sindaco Abramo

Il sindaco, Sergio Abramo, si è congratulato con Giuseppe Soriero, eletto alla guida della Conferenza dei presidenti delle Accademie statali. "È il giusto riconoscimento dell'azione di Soriero come presidente dell'Accademia di Belle arti (Aba) di Catanzaro", ha commentato il primo cittadino. "L'elezione di Soriero nell'organismo che il Miur e il ministro Manfredi hanno voluto ricostituire dopo un'interruzione durata oltre tre anni, è senz'altro l'occasione per accrescere l'autorevolezza, all'interno del panorama nazionale, della nostra Accademia".

Abramo ha rivolto gli auguri "per un buono e proficuo lavoro al presidente Soriero, nella consapevolezza che l'organismo in cui è stato chiamato alla direzione, un importante circuito che comprende 21 istituzioni pubbliche dell'Alta formazione culturale, saprà individuare le strategie più efficaci per potenziare l'offerta formativa, la ricerca e l'innovazione garantendo un positivo strumento di crescita per gli studenti e i territori. L'incarico testimonia il valore assoluto che l'Aba di Catanzaro – ha concluso il sindaco – ha ormai assunto nelle dinamiche culturali del Paese".