AMC: da oggi in circolazione i nuovi bus

Sono in circolazione da oggi, martedì 14 luglio, i 6 nuovi bus presentati nelle scorse settimane dall'Amc Spa insieme al sindaco Sergio Abramo.

Dopo aver ottemperato a tutte le procedure di immatricolazione, i mezzi sono da oggi su strada, servendo soprattutto l'area dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e del Policlinico e il quartiere marinaro.

<<Questi autobus - afferma il direttore generale della società, Marco Correggia - miglioreranno la qualità dei nostri servizi. Speriamo al più presto di prendere almeno altri 10 bus per rinnovare ulteriormente il parco macchine dell'azienda. Chiediamo agli utenti di avere grande rispetto dei mezzi perché la qualità del servizio di trasporto pubblico locale dipende anche da questo.>>

Si tratta di 6 bus di cui 1 a gasolio da 10 metri e 80 centimetri e 5 a metano da 12 metri, per un investimento di 2 milioni di euro circa, di cui 75% a carico della Regione e il restante 25% sostenuto dall'Amc. La capienza massima è di 107 persone, 104 con carrozzina per disabili. Da precisare che in questo periodo, essendo in atto le misure di protezione per evitare il contagio da Covid-19, il numero di utenti trasportabili è di circa la metà. Ogni bus è dotato di: pedana manuale per diversamente disabili, per farla adattare alla diverse altezze dei marciapiedi presenti nelle varie fermate; sistema contapasseggeri che segnala il limite massimo all'autista: sistema di videosorveglianza e di autoestinzione incendio. Grazie al sistema di geolocalizzazione in gps è possibile sapere dove sono i bus, chi li sta guidando, se le portiere sono state aperte e rispondere, quindi, prontamente ai possibili reclami degli utenti.