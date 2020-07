Camera di Commercio di Catanzaro: da martedì riaprono altri due sportelli per imprese e cittadini

L'allentamento delle misure di contrasto alla diffusione della Covid-19 permette alla Camera di Commercio di Catanzaro di ampliare i servizi alle imprese, ai professionisti e ai cittadini erogati allo sportello. Da domani 14 luglio, infatti, oltre allo sportello deputato al rilascio delle firme digitali, già operativo da diverse settimane, saranno riattivati anche gli sportelli relativi alla Regolazione del Mercato (per la ricezione delle istanze di cancellazione protesti e il rilascio di visure e certificati estratte dal Rip e la ricezione delle istanze di mediazione) e al Registro delle Imprese (rilascio visure e certificati del Registro delle Imprese, copia atti ed elenchi estratti dal Registro, vidimazione libri sociali e fiscali, vidimazione/bollatura dei formulari di identificazione dei rifiuti, registri carico/scarico dei rifiuti e ricezione istanze carte tachigrafiche).

Per quanto attiene agli orari, lo sportello per il rilascio delle firme digitali sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30; lo sportello Regolazione del Mercato sarà attivo dalle 9:00 alle 12:30 di lunedì e mercoledì; lo sportello Registro delle Imprese sarà attivo martedì e giovedì, sempre dalle 9:00 alle 12:30.

L'accesso agli sportelli è garantito esclusivamente previa prenotazione da effettuarsi attraverso il sito internet della Camera di Commercio di Catanzaro (www.cz.camcom.it) nella sezione appositamente dedicata.

Pur mantenendo, dunque, la modalità di lavoro agile come da disposizioni governative, la Camera di Commercio di Catanzaro non rinuncia a garantire i servizi essenziali per il territorio. Infatti, per quanto attiene agli altri servizi quali il rilascio dei certificati di origine e/o altri documenti per l'estero, il rilascio dei carnet ATA, dei visti con poteri di firma urgenti e indifferibili, per il deposito marchi e brevetti, per i sevizi AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) e quelli connessi alla gestione delle mediazioni della crisi d'impresa (OCC) o dell'Albo Gestori Ambientali, gli utenti interessati per informazioni su come prenotare il proprio appuntamento dovranno telefonare al numero 0961.888111.

Infine, come già comunicato attraverso il sito camerale, si ricorda che dal 1° luglio 2020 l'Ente camerale non può più accettare pagamenti in contanti per l'erogazione dei servizi di cui sopra, ma solo pagamenti elettronici o attraverso la piattaforma PagoPA.