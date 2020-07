Terzo Settore, Vono (IV): "Insieme alla Bonetti vicinanza al Centro di solidarietà Calabrese"

"La politica si è occupata dei fatti accaduti in questo centro con una solidarietà che non basta. Siamo qui per rappresentare la presenza dello Stato e ci impegniamo in modo concreto e formale per portare avanti tutte le misure che sono necessarie per un accreditamento non solo del centro del Solidarietà calabrese ma di tutti quelli che si occupano delle donne e delle famiglie. Sono vicina a Isa Mantelli che da sempre si batte per elevare il livello sociale della nostra città con una associazione di prestigio per il capoluogo che da anni presta attenzione ai più deboli e a chi vive, suo malgrado, situazioni di disagio sociale". Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono in visita insieme alla Ministra Elena Bonetti al centro Calabrese di solidarietà a Catanzaro.

Dettagli Creato Domenica, 12 Luglio 2020 16:24