Lamezia Terme: CasaPound ripulisce il parco "Peppino Impastato"

I volontari di CasaPound Lamezia Terme hanno avviato un'azione di pulizia del parco "Peppino Impastato" da tempo in stato di abbandono. Sono stati raccolti rifiuti di ogni genere ed è stata messa in sicurezza una grata pericolante.

"Nell'area giochi dedicata ai bambini, -spiegano in una nota- si è presentato l'ennesimo scempio di degrado a cielo aperto che mette in serio pericolo, anche igienico-sanitario, gli abitanti della zona. Rifiuti abbandonati di ogni genere, tavoli e panchine in pessime condizioni, è stato persino notato un chiusino di una fognatura aperto. L' inciviltà e la noncuranza del luogo pubblico, rappresentano un forte problema sociale da risolvere con l'essere esempio."

"Lo stato del parco e di altre zone di Lamezia Terme, -prosegue la nota- sono simbolo di un'amministrazione che non provvede ai lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Chiediamo, quindi, una particolare attenzione alle aree più frequentate soprattutto dalle famiglie che si ritrovano a far giocare i propri figli tra rifiuti ed escrementi di animali."

"Se l'amministrazione, non vuole prendersi cura del parco e del patrimonio pubblico che possiede, non ci resta altro da fare che essere un modello da seguire. Alle chiacchiere, noi preferiamo agire in prima persona per il bene del nostro territorio. E - concludono - invitiamo i cittadini lametini a segnalarci altre eventuali situazioni di abbandono".