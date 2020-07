Catanzaro, Abramo e Russo: "Nominate commissioni concorsi direttivo assistente sociale e psicologo, dal 13 al 15 luglio le prove preselettive"

"Con la nomina delle rispettive commissioni giudicatrici, si è completato l'iter preliminare allo svolgimento delle prove preselettive dei concorsi per 5 posti di istruttore direttivo assistente sociale e per 2 posti di istruttore direttivo psicologo". Ne danno notizia il sindaco Sergio Abramo e l'assessore al personale, Danilo Russo, ricordando che nei giorni 13 e 14 luglio si svolgeranno le prove per la prima selezione, mentre il 15 luglio quelle per la seconda. "Ricordiamo che la sede – proseguono - sarà la palestra "Pierpaolo Teti" dell'Istituto "Enrico Fermi" in località Giovino e che i candidati saranno suddivisi in più turni secondo gli elenchi pubblicati sul sito www.comune.catanzaro.it. Dal banner "concorsi", visibile sull'home page, si possono inoltre consultare le guide informative con le indicazioni da seguire nel rispetto della normativa anti-covid".

Dettagli Creato Venerdì, 10 Luglio 2020 13:37