Catanzaro, al via installazione passerelle per disabili sulle spiagge. Sestito: “Risposta importante dell’amministrazione comunale”

Sono cominciate questa mattina le operazioni di installazione delle passerelle per persone diversamente abili sulle spiagge catanzaresi.

Lo ha annunciato la consigliera comunale Raffaella Sestito sottolineando come, in questo modo, "l'amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo stia per dare una risposta concreta alle legittime esigenze di una delle fasce più deboli della popolazione".

La consigliera ha ricordato che il montaggio delle passerelle sul litorale era stato oggetto "di un'apposita riunione della commissione alle Politiche del mare, presieduta da Antonio Ursino, alla presenza dell'assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo. Proprio durante quell'incontro il delegato della giunta Abramo aveva rassicurato su rapidi tempi di montaggio. Affermazioni, le sue, che trovano ora un tangibile riscontro per cui mi sento in dovere di rivolgere un ringraziamento a Longo e al personale del settore impegnato in un'operazione che è l'ennesima dimostrazione dell'attenzione sul fronte del sociale del Comune targato Abramo".